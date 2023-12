Semanas han pasado y aún no se ha conocido el verdadero motivo que impulsó la potente discusión que se robó las miradas en el duelo entre Manchester City y Liverpool, duelo que finalizó en lo deportivo con una igualdad, pero que fue escenario entre el duro cruce de palabras entre Pep Guardiola y Darwin Núñez.

De hecho, hace algunos días fue el propio entrenador del conjunto ‘Red’, Jürgen Klopp, quien alzó la voz tras esta situación, pero fiel a su manera dio cuenta que no entendió mucho el problema por las diferencias entre los idiomas, ya que la discusión fue completamente en español.

Ahora, fue el turno de Alexis Mac Allister, quien en conferencia de prensa tras la última victoria de su equipo ante Fulham, quien reveló lo que incitó la discusión entre el delantero charrúa y el estratega español.

Ante los micrófonos, el trasandino campeón del mundo con la ‘Albiceleste’, partió detallando que “realmente no sé si debería contarlo, pero lo haré”.

“Ellos tuvieron una situación. No sé si fue un córner o un centro que Haaland cabecea, y la pelota pasa por al lado del palo. Entonces Pep se dio la vuelta y empezó a decir que qué suerte que teníamos, o algo así. Núñez lo escuchó”, indicó.

“A partir de ahí se fue todo a la mierda”

Posteriormente agregó que “entonces, en la última jugada, Lucho Díaz medio que la quiere peinar y ellos se salvan, entonces ahí Darwin se acercó a Pep y le dijo: ‘Ah, ahora son ustedes los que tienen suerte’. A partir de ahí se fue todo a la mierda”.

“Jürgen no entendía nada. Después del partido me preguntaba a mí que ‘qué le decía, qué le decía’. Pero nada, fue algo muy mínimo”, complementó.

Por otra parte, sentenció que “como decía Jürgen después del partido, son dos personas muy emocionales, tanto Pep como Darwin. Algún comentario que hizo Pep, Darwin lo respondió y no fue nada del otro mundo”.

“Por eso yo también me reía. Si veo que es algo grave, obviamente no me reiría de esa forma, pero me causó un poco de gracia cómo Darwin se enojó tan rápido. Al principio Pep pensaba que estaba haciendo todo como una joda y, claro, a Darwin se le había transformado un poco la cara. Fue un poco graciosa la situación, pero son cosas que quedan ahí. Los dos se respetan mucho y fue algo del momento”, finalizó.

