El futbolista italiano Mario Balotelli sufrió un accidente automovilístico a altas horas de la noche en la localidad de Brescia, Italia. Afortunadamente, el jugador salió ileso, a pesar de sufrir un duro golpe con su vehículo.

Según informó la agencia de noticias ANSA, el actual deportista del Adana Demispor de Turquía perdió el control a grandes velocidades y destrozó su Audi Q8 en un fuerte accidente de tránsito.

“El delantero se salió de la carretera en Brescia y destruyó su coche. Sucedió por la tarde en la calle Orzinuovi”, informó el canal de noticias, agregando: “Salió ileso del coche pero tambaleándose. Todos los airbags del coche explotaron”.

Incluso, según rumores que llegan desde el país transalpino, Balotelli se negó a someterse a la prueba de alcoholemia. Si esto es verídico, el ex Manchester City podría recibir una gran denuncia por dar positivo en el test, y por conducir a velocidades más allá de los límites autorizados por la ley.

Incluso, el futbolista fue atendido rápidamente por los servicios de emergencia, ya que hace apenas unos días atrás, el italiano había sido interferido quirúrgicamente en su rodilla. Aún no se saben datos oficiales, pero todo indica el que el delantero está bien de salud.

Italian professional footballer, Mario Balotelli, was involved in a car accident, where he crashed his Audi Q8 in Brescia, Italy.

Fortunately, he escaped unharmed but adamantly refused to take a breathalyser test, which led to the confiscation of his driving license by local… pic.twitter.com/oGagCCpQCh

