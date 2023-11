Pese a la gran hazaña de Argentina en el Maracaná, el triunfo de la ‘Albiceleste ante Brasil por la cuenta mínima se vio empañado no sólo por los graves incidentes en las gradas en la previa del encuentro, sino que también por una dudosa decisión arbitral del chileno Piero Maza.

En el minuto 80 del compromiso, Joelinton y Rodrigo De Paul protagonizaron una confusa jugada que terminó con el volante trasandino en el suelo, llevándose las manos al rostro y acusando agresión del brasileño.

Luego de ver esta escena, el juez chileno no dudó y le mostró la cartulina roja al futbolista del Newcastle, quien había ingresado hace apenas minutos para buscar el empate de la ‘Canarinha’, que ya perdía 1-0 tras el golazo de Nicolás Otamendi.

A pesar de que Maza se mostró seguro de su decisión en todo momento, aún con los jugadores brasileños reclamándole airadamente, la repetición de la jugada demostró que el árbitro nacional cayó en la ‘actuación’ del argentino.

Y es que, Joelinton sólo le quitó las manos a De Paul, luego de que éste último lo estuviera agarrando. Sin embargo, apenas sintió el contacto, el crack del Atlético de Madrid se lanzó al césped con las manos en el rostro, pese a que el jugador local nunca le tocó la cara.

El enojo de la ‘Canarinha’ fue mayúsculo y aunque el VAR quiso intervenir, el chileno mantuvo su decisión.

Joelinton received a straight red card last night for being fouled. #NUFC pic.twitter.com/FNssKEuSF8

— Newcastle Fans TV (@NewcastleFansTV) November 22, 2023