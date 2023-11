Un referente y legendario jugador de la Selección de Bolivia, Marcelo Moreno Martins, anunció este lunes su adiós al combinado nacional y señaló que sus últimos partidos serán frente a Perú y Uruguay por las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

“He tenido que tomar una decisión con mi familia, con mis amigos y creo que completé un ciclo en lo que es la selección boliviana de fútbol, estos dos partidos serán los últimos partidos que yo pudiera representar a mi país, a mi selección”, expresó el reconocido goleador que hoy milita en Independiente de Valle.

Agregó que “se va por la puerta grande” y que lo dio todo por la selección boliviana, por lo que ahora toca apoyar a los jugadores más jóvenes y que cree en los procesos de formación que se realizan con la selección.

El artillero boliviano de 36 años acotó que no puede exigirse nada más, ya que durante todos estos años en la selección puso sus ganas, su predisposición y todo su esfuerzo para intentar que Bolivia vaya nuevamente a un Mundial, pero a pesar de no lograrlo, no deja de soñar de ir como “dirigente o entrenador”.

El boliviano destacó sus logros individuales “en una selección que para todos afuera no es tan competitiva”, pero que le llena de “orgullo” todos los goles realizados.

Así entonces, Marcelo Moreno Martins está listo para jugar en el estadio Hernando Siles en La Paz el próximo 16 de noviembre ante Perú -su último como local a nivel de selección. El 21 del mismo mes, en tanto, viajarán a medirse con Uruguay.

Martins jugó 106 partidos con la selección boliviana, una nueva marca con la Verde, marcó más de 200 goles en toda su carrera en el fútbol.

Consignar que en 2020, el delantero se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección boliviana, siendo también máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022 con 10 tantos, superando por dos al brasileño Neymar y al uruguayo Luis Suárez y por tres a los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez.