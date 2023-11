Un reencuentro que no conoce del paso del tiempo es el que tuvo el crack inglés Ian Wright, ex Crystal Palace y Arsenal, con su profesor Sidney Pigden. El retirado jugador no olvidó que fue su docente quien lo rescató de una turbulenta infancia y por lo mismo, su reacción siempre aparece como una muestra de humildad y sobre todo, que a pesar de los éxitos y luces, siempre habrá momentos para volver a ser niños otra vez.

Segundo goleador histórico del Arsenal FC y leyenda de la Premier League. Ian Wright se hizo un nombre en los libros del fútbol inglés al romper redes, logro que nadie pensaba que iba a alcanzar, a excepción de una persona: Sidney Pigden.

La niñez de Ian Wright estuvo marcada por una serie de duras vivencias. Entre su madre sumida en el alcoholismo, un padre ausente y un padrastro que abusó de él, el entonces estudiante encontró en su profesor un modelo a seguir, ese que lo marcó como persona y forjó su camino como futbolista.

Una conexión que empezó en la escuela

En tanto, la historia de Sidney Pigden no deja de tener sus luces propias. A sus 18 años, se unió a la Fuerza Aérea británica (Royal Air Force) y se convirtió en piloto de aviones -uno de los más jóvenes de su generación- a tal punto de sobrevolar el Palacio de Buckingham en plena celebración de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Tras su paso por la RAF, la vida de Pigden dio un giro al convertirse en profesor de la Turham Academy -al sur de Londres-, lugar donde conoció a un pequeño Ian Wright, que un día se encontró con él tras ser sacado de su sala de clases.

Ahí, empezaron los consejos de mentor a estudiante y claramente, dieron resultados.

“Lo que hizo fue devolverme al salón de clases y luego mi escritura mejoró. No me dejaría jugar al fútbol si hubiera oído que me había portado mal en clase. Simplemente me dio la sensación de que tenía algo de utilidad”, confesó el exfutbolista en diálogo con BBC.

Por supuesto, la pasión por el fútbol los movía a ambos. “Él fue la primera persona que me enseñó que cuando te acercas a la portería, no tienes que disparar al fondo de la red, (…) fue gracias a él que supe por primera vez sobre Jimmy Greaves”, recordó Wright en entrevista con The42.

Y eso, definió la letalidad del inglés en sus años como delantero en el Crystal Palace y en el Arsenal. Veloz, ágil y con un olfato goleador notable, Ian Wright llegó a anotar 287 goles en 581 partidos en su trayectoria profesional, además de disputar 33 duelos con la selección de Inglaterra.

Arsenal, Highbury y un emotivo reencuentro

En su época como futbolista ‘gunner’, el actual miembro del Salón de la Fama del fútbol inglés vivió su máximo apogeo, ganando dos FA Cup, una Premier League, Copa de La Liga y la extinta Copa de Campeones de Copa de la UEFA.

Por supuesto, no faltaron los goles: en sus ocho años en Londres, Ian Wright jugó 288 partidos y anotó 185 tantos, lo que le valió ser -hasta la fecha. el segundo goleador histórico del Arsenal, siendo solamente superado por un tal Thierry Henry… Nada mal.

En medio de una entrevista sobre su época gloriosa en el estadio de Highbury, ocurrió un icónico momento que transformó al crack, otra vez, en un niño.

Corría el 2005, cuando después de casi veinticinco años, Ian Wright recibió la sorpresiva visita de Sidney Pigden, en un video que a todas luces, no conoce del paso del tiempo. Y es que su cara lo dice todo.

“Hola Ian, tanto tiempo sin vernos”, sonrió Pigden ante la mirada atónita del exatacante, atónito al ver otra vez a su mentor. “No lo puedo creer, está vivo… Alguien me dijo que había muerto”.

En una inconsciente e inmediata señal de respeto, Wright se quitó el sombrero y comenzó a llorar.

“Como puedes ver estoy muy vivo y me alegro mucho de que te haya ido tan bien”, dijo el profesor, mientras el crack sollozaba desconsoladamente y lo abrazaba.

Más que un profesor, era su figura paterna, algo que al jugador -aún con toda la fama que consiguió- jamás se le olvidó.

“Dijo lo orgulloso que estaba de mí. Luego lo abracé y como estaba tres o cuatro escalones más arriba, sentí como si tuviera siete años otra vez”, comentó el otrora deportista sobre su viralizado video, cuya versión original en inglés suma más de seis millones de reproducciones.

El homenaje póstumo del goleador del Arsenal a su profesor: “La mejor cosa que he hecho en mi vida”

“Fue una noticia devastadora, simplemente devastadora”, comentó Ian Wright al periódico NewsShopper tras enterarse de la muerte de Sydney Pigden un 27 de diciembre de 2017.

Dos años después, ya retirado y convertido en una leyenda del fútbol inglés, el también exjugador del Nottingham Forest, West Ham United y Celtic, entre otros, regresó a su escuela de infancia, Turnham Academy, por un especial motivo.

Ian Wright fue el invitado de honor para inaugurar una placa en memoria de Sydney Charles Pigden, “por su dedicado servicio a la comunidad de Lewisham: piloto de Spitfire de la Segunda Guerra Mundial, maestro en la escuela Turnham, secretario de la Asociación de Fútbol de Escuelas Primarias de Lewisham y entrenador y mentor deportivo”.

Aquella ocasión, definida por el propio Wright a la BBC como “la mejor cosa que ha hecho en su vida”.

“Él estaba más orgulloso de que yo haya jugado en Inglaterra que de él volando sobre el Palacio de Buckingham en la Segunda Guerra Mundial”, confesó Wright en 2021.

“Él fue una luz que me guió a lo largo de mi carrera, como la gente vio en el video cuando me reuní con él. Le dediqué mi libro (autobiografía) y creo que era lo menos que podía hacer por alguien que, literalmente, cambió mi vida”, concluyó el emocionado exgoleador.