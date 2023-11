En Brasil, la locura se hace presente por la masiva presencia de los y las hinchas, entre ellas ‘Pampita’– de Boca Juniors de cara a la final de la Copa Libertadores que su equipo afrontará hoy sábado ante Fluminense.

Como es sabido, la pasión por el fútbol puede llevar a hacer sacrificios insospechados, a la vez váidos si a la hora de cumplir un sueño se trata.

En aquel contexto, se viralizó en las últimas horas la historia de un pequeño fanático de Boca Juniors, que le confesó a los micrófonos de TyC Sports su sacrificio para hacerse presente en la final de la Copa Libertadores.

“Rifamos mi Play y la moto de mi papá. No tengo ni entradas pero vine por esto que es una fiesta. Me quedé sin Play y no me importa (…) primero viene boca, familia, Argentina y el resto de las cosas”, dijo.

Ante esto, Carolina Ardohain, mejor conocida como Pampita, se conmovió y no dudó en premiar al pequeño hincha que, sin tener entrada alguna, decidió viajar de igual manera al país vecino para alentar a su equipo.

Compartiendo la fotografía del simpatizante en sus redes sociales, la rostro de la TV argentina escribió: “¿Me ayudan a encontrar a este chico y su papá?… ¡Queremos invitarlos a ver el partido juntos!”, agregó.

Con el correr de las horas, en Argentina revelaron que Pampita se comunicó con el periodista de TyC para encontrar al niño. “Lo encontré y lo voy a llamar en un ratito para darle la sorpresa”, adelantó.

Dicho anhelo llegó a su fin recientemente, cuando Carolina Ardohaín publicó fotografías con Benjamín, el niño que llegó hasta Brasil y ahora podrá ver la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors, a disputarse hoy 4 de noviembre desde las 17:00 horas.