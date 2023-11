Hace tan solo unos días, la ceremonia del Balón de oro se tiñó con los colores de la bandera de Argentina, luego de que Lionel Messi consiguiera su octavo esférico dorado de su carrera, mientras que Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se consagró como el mejor arquero del mundo.

Premios que hasta el día de hoy han sido muy comentados. De hecho, en suelo nacional también ha sido tema de debate, en donde los programas deportivos se muestran divididos tras los premios destinados a los trasandinos.

Un exjugador que habló en las cámaras de ESPN fue Mauricio Pinilla, quien apuntó: “Pesó mucho la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios del año en total si sólo se va a contar un competición. Está bien, está la importancia del Mundial. Pero en el global no me parece que haya sido el mejor”.

“Yo ya no creo en estos premios. Lo de Dibu Martínez roza lo ridículo”, sentenció.

Esto desató la ‘ira’ de algunos medios argentinos, quienes se lanzaron sin problemas contra el exdelantero de La U y de equipos internacionales por sus palabras en contra de los galardones obsequiados a los representantes trasandinos.

Uno de los medios deportivos más destacados al otro lado de la cordillera y que apuntó sus dardos contra Pinilla fue Olé, quienes dedicaron una nota a básicamente, ningunear la carrera del exariete.

En lo redactado por el citado medio, se detalla que “¿Lo tienen a Mauricio Pinilla? Ya ex delantero chileno, integrante de los años dorados en los que los trasandinos conquistaron las Copa América”.

“El mismo que en su momento se tatuó -de manera muy llamativa- la imagen de un remate suyo en el travesaño ante Brasil por los octavos de final del Mundial 2014″, indicaron.