El exdelantero de La Roja, Mauricio Pinilla, se lanzó en contra del nuevo galardón recibido por el astro argentino: "Yo ya no creo en estos premios", dijo.

Mauricio Pinilla, exdelantero de la Selección chilena, ninguneó el octavo Balón de Oro ganado por Lionel Messi, galardón que el crack argentino recibió en París este lunes.

El hoy delantero del Inter de Miami hizo valer su gran actuación en el Mundial de Qatar 2022, donde fue clave para el título de la Albiceleste, y acabó llevándose un nuevo trofeo que lo distingue como el mejor futbolista del planeta.

Reconocimiento con el cual no estuvo de acuerdo Pinilla, quien durante el programa F360 de ESPN menospreció al trasandino.

“Si ganas el Balón de Oro jugando en la MLS, quiere decir que estamos todos locos. Eso o que la MLS se transformó en una potencia mundial en lo deportivo”, aseguró ‘Pinigol’.

“Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después sólo se va contar una sola competición. En el global no me parece que haya sido el mejor”, insistió el exdelantero nacional.

Pero no solamente contra Messi se lanzó Mauricio Pinilla, ya que el actual comentarista deportivo también criticó la elección del argentino Emiliano Martínez como mejor portero.

“Yo ya no creo en estos premios. Lo de Dibu Martínez roza lo ridículo, para qué estamos con cosas”, sentenció el otrora goleador chileno.