Pesar en el fútbol mundial. Este sábado, el propio Manchester United confirmó el fallecimiento de un ícono del club y de la Selección Inglesa, el exfutbolista Bobby Charlton.

“El Manchester United está de luto tras el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los jugadores más grandes y queridos de la historia de nuestro club”, informó el equipo de los ‘Diablos Rojos’.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023