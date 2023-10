El argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien fuera uno de los jugadores más queridos de la ‘Albiceleste’, pero que hoy se encuentra al margen de las citaciones, dio positivo en un antidoping en la previa del Mundial de Qatar 2022 y será suspendido por dos años.

“Todo sucedió en un entrenamiento del Sevilla, cuando los doctores acudieron por sorpresa para realizar un control antidopaje. Según la versión del futbolista, días antes había pasado una mala noche, lo que lo llevó a tomar un jarabe de uno de sus hijos sin una consulta previa a los médicos del club”, informó el medio español Relevo.

Según trascendió, tanto Gómez como el Sevilla tuvieron conocimiento de esta situación desde hace meses, cuando les llegó la notificación y esto habría sido un impedimento para buscarle equipo al jugador, ya que, ningún club quería asumir riesgos ante el posible castigo que estaba por decidirse.

Esta situación provocó que, finalmente, las partes acordasen la rescisión del contrato del futbolista, que finalizaba en 2024, en el último día de mercado.

En principio, Gómez quería esperar hasta enero para incorporarse a algún club una vez que supiera si había o no sanción. No obstante, terminó sumándose al Monza de Italia, equipo con el que apenas jugó dos partidos en octubre.

🚨 BREAKING: World Cup winner Papu Gómez has been banned for doping — reports @relevo.

🇦🇷 Two year ban for the Argentine who recently signed with Italian side Monza as free agent after contract terminated at Sevilla. pic.twitter.com/XKNsgGhXlY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2023