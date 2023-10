Un verdadero caos se ha desatado en Bélgica, luego de que se protagonizara un atentado en plenas calles de Bruselas, donde un terrorista asesinó a sangre fría a dos hinchas suecos en el marco de las clasificatorias a la Eurocopa 2024.

Tras esto, la UEFA informó la suspensión del encuentro que se estaba desarrollando en el estadio Rey Balduino en suelo belga.

En el escrito detallan que “tras un presunto ataque terrorista en Bruselas esta tarde, se ha decidido, después de consultar con los dos equipos y las autoridades policiales locales, que el partido de clasificación para la UEFA EURO 2024 entre Bélgica y Suecia queda suspendido. Se comunicará más información a su debido tiempo”.

Según informa ‘Le Soir’, ambos equipos fueron informados de la situación en el descanso, mientras el presidente de la Federación Sueca de Fútbol era evacuado.

Los jugadores suecos se negaron a reanudar el partido, petición aceptada por los ‘Diablos Rojos’, agrega el diario belga. Los aficionados y los periodistas se encuentran confinados en el estadio.

El Gobierno belga activó este lunes por la noche un centro de crisis tras el asesinato de al menos dos personas de nacionalidad sueca en el centro de Bruselas, menos de dos horas antes del Bélgica-Suecia, a manos de un individuo armado, que se dio a la fuga y que parece que actuó con fines terroristas.

Following a suspected terrorist attack in Brussels this evening, it has been decided, after consultation with the two teams and the local police authorities, that the UEFA EURO 2024 qualifying match between Belgium and Sweden is abandoned. Further communication will be made in…

— UEFA (@UEFA) October 16, 2023