El partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024 entre Bélgica y Suecia en Bruselas está interrumpido temporalmente, con 1-1 en el descanso, por motivos de seguridad después de que esta tarde fueran asesinadas al menos dos personas de nacionalidad sueca en el centro de la capital.

El partido fue suspendido por la UEFA tras el descanso, duelo que llegó al medio tiempo con el resultado de 1-1 con goles de Viktor Gyokeres para Suecia en el minuto 15 y de Romelu Lukaku para Bélgica.

Así también, el medio local RTBF, confirmó que los propios jugadores determinaron no volver al encuentro tras el caos que se está viviendo en la ciudad europea, donde los hinchas, periodistas y propios elementos en canchas, no pueden abandonar el recinto deportivo por estos momentos.

El Gobierno belga activó este lunes por la noche un centro de crisis tras el asesinato de al menos dos personas de nacionalidad sueca en el centro de Bruselas, menos de dos horas antes del Bélgica-Suecia, a manos de un individuo armado, que se dio a la fuga y que parece que actuó con fines terroristas.

El tiroteo se produjo poco después de las 19:00 de la tarde en en una céntrica calle de la capital belga, cuando el individuo empezó a disparar con un arma de gran calibre y mató al menos a dos personas de nacionalidad sueca, según fuentes policiales, que privilegian la pista terrorista.

Tras el ataque, la policía reforzó la seguridad en los alrededores del estadio Rey Balduino, donde se juega el partido de fútbol entre las selecciones de Bélgica y Suecia para la clasificación de la Eurocopa de 2024.

Due to the incidents in Brussels earlier tonight, play is suspended. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/RTZHBEjjOC

Following a suspected terrorist attack in Brussels this evening, it has been decided, after consultation with the two teams and the local police authorities, that the UEFA EURO 2024 qualifying match between Belgium and Sweden is abandoned. Further communication will be made in…

— UEFA (@UEFA) October 16, 2023