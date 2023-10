Una verdadera tormenta se ha desatado en Bruselas, capital de Bélgica, luego de que se presenciara un atentado que dejó hasta ahora un saldo de 2 hinchas suecos fallecidos, quienes estaban en la ciudad europea para visitar el estadio Rey Balduino, escenario del duelo entre ambas selecciones rumbo a la Eurocopa 2024.

El caos se desató a calles del reducto belga, pero la tensión llegó hasta dentro de la cancha, lugar donde los jugadores decidieron no seguir con el compromiso luego de conocer la noticia en el entre tiempo.

Así también, los hinchas de Bélgica también se enteraron minutos después de lo ocurrido y comenzaron a entonar el nombre de “Suecia”, en apoyo a todos los fanáticos de la selección escandinava que llegaron hasta Bruselas para el encuentro.

Por su parte, los seguidores suecos que estaban en el estadio respondieron al apoyo gritando el nombre de “Bélgica”, en una imagen que esta recorriendo el mundo a través de las redes sociales en un momento de alta tensión.

Una situación que tiene en vilo a Bélgica y su frontera con Francia, ya que por momentos, el perpetrador de brutal acto que dejó a dos fallecidos sigue buscando la forma de huir.

Hasta la redacción de esta nota, la Fiscalía Federal de Bélgica ha comunicado que no ha logrado detener al ejecutor del feroz acto que costó la vida de hinchas suecos.

🎥WATCH: Football fans at the Belgium-Sweden game declaring support for Sweden following the attack and death of 3 Swedish nationals by ISIS terrorists. #Brussels #Belgium #Netherlands #Bruxelles #Belgique #Sweden #ISIS #EuroQualifiers pic.twitter.com/GxOw8bcGXP

— Forsige Breaking News (@ForsigeNews) October 16, 2023