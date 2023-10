El astro francés Karim Benzema, jugador del Al-Ittihad saudí, salió recientemente a entregar su postura sobre la guerra entre Hamás e Israel y recibió una durísima respuesta.

El ex goleador del Real Madrid mostró su apoyo desde la red social X a las víctimas palestinas de este conflicto bélico.

“Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños”, expresó. Un posteo que ha recibido más de 480.000 me gusta.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants.

Sin embargo, el escrito del talentoso delantero de 35 años no gustó a todos, principalmente al ex arquero israelí-francés David ‘Dudu’ Aouate, quien en su carrera defendió al Maccabi Haifa, Deportivo La Coruña, Mallorca, entre otros equipos.

El otrora golero, de 45 años, citó la publicación de Benzema en X y agregó una frase a modo de insulto en cinco idiomas diferentes: hebreo, francés, inglés, árabe y español.

“Eres un hijo de puta”, se logra leer en la publicación que fue marcada por la citada red con ‘Visibilidad limitada’, ya que “es posible que este post incumpla las Reglas de X que prohíben el abuso”.

אתה בן זונה גדול !

Tu es un gros fils de pute !

You are a big son of a bitch!

أنت ابن كبير للعاهرة!

Eres un hijo de puta

