El argentino Lionel Messi llegó al Inter Miami en julio de este año y levantó el nivel del equipo, sin embargo, las ‘Garzas’ no lograron clasificar a los playoffs de la Major League Soccer (MLS), motivo por lo que el conjunto dirigido por Gerardo Martino no tendrá competición oficial hasta febrero. Dado esta razón, desde la directiva tomaron una decisión importante de cara al futuro.

Tras la derrota ante Cincinnati por 1-0 como local, el elenco de la ‘Pulga’ se quedó sin chances de clasificarse a los playoffs de la MLS. Debido a que la competición tiene un formato similar al de la NBA, los equipos que no lleguen a esa instancia finalizan su temporada inmediatamente.

Esta situación generó todo tipo de rumores debido a que el astro argentino se quedará sin competición oficial hasta febrero del próximo año, asomándose una opción de un posible préstamo al fútbol europeo, sobre todo al Barcelona. Es por esto que, en este contexto, el Inter Miami anunció a través de sus redes sociales una decisión clave para su futuro: realizará una gira de amistosos por China.

A través de sus redes sociales, el club informó que realizará su primer tour internacional de toda su historia cuando viaje a China en el mes de noviembre.

El Inter Miami enfrentará al Qingdao Hainiu en la ciudad de Qingdao el 5 de noviembre, mientras que tres días después, el 8 de noviembre, enfrentará al Chengdu Rongcheng en Chengdu, en el Parque Deportivo de Phoenix Hill.

China Bound

This November we will embark on our first-ever international tour to China, seeking to expand our reach in new territory and begin preparations for 2024!

https://t.co/BKSU9F19LL

