Quiebre total. El Napoli, actual campeón de la Serie A de Italia, está en pie de guerra con una de sus grandes figuras, el delantero nigeriano Victor Osimhen.

Todo se desató el pasado domingo 24 de septiembre, cuando en el empate sin goles ante Bologna, el atacante africano erró un penal a los 72 minutos.

Luego, cuando fue reemplazado a los 86′, estalló de furia y protagonizó una tensa discusión con el técnico Rudi García.

Cuando parecía que el paso de los días ayudaba a calmar los ánimos en el cuadro del sur de Italia, dos videos publicados en la cuenta oficial de TikTok del Napoli empeoraron las cosas.

De acuerdo a Infobae, el primer registro era del fallo de Osimhen ante en Bologna, con el trend “give me penalty, please” (dame el penal, por favor), donde el tono burlesco no deja muy bien parado al delantero.

En otro video, comparan el corte del pelo del nigeriano con un coco. Ambos fueron eliminados de la cuenta, pero ya se habían viralizado.

Horas después, el agente del atacante, Roberto Calenda, publicó un incendiario comunicado: “Lo ocurrido hoy en el perfil oficial del Napoli en la plataforma TikTok no es aceptable. Primero se hizo público un video burlándose de Víctor y luego, aunque tardíamente, este fue eliminado”.

“Un hecho grave que provoca un daño gravísimo al jugador y se suma al trato que está sufriendo el chico en el último periodo entre juicios mediáticos y fake news. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales y cualquier iniciativa útil para proteger a Victor”, añadió el representante.

Más encima, Victor Osimhen eliminó de sus redes sociales todas las imágenes con la camiseta del Napoli, dejando principalmente las capturas de sus participaciones con el combinado nigeriano.

Napoli recibe este miércoles al Udinese y, en la previa del encuentro, se ha visto al jugador africano alejado de sus compañeros y con cara de pocos amigos.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.

⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023