Marcus Rashford, estrella del Manchester United, salió ileso el sábado de un accidente automovilístico.

El hecho ocurrió durante la noche, después de que los ‘Diablos Rojos’ superaran a domicilio por 1-0 al Burnley gracias a un gol de Bruno Fernandes.

Rashford sufrió un accidente con su Rolls Royce de color blanco una vez que los jugadores abandonaron la ciudad deportiva en sus vehículos personales. El delantero inglés no sufrió daño alguno.

El jugador de 25 años conducía su costoso vehículo, valorado en unos 800.000 euros, cuando chocó contra una isleta. Por suerte, el futbolista salió ileso, aunque el coche sí sufrió los daños del impacto.

De acuerdo a ‘The Sun’, un poste cayó a pocos metros de distancia del vehículo. Una de las grandes figuras del United no sufrió heridas graves, aunque quedó algo aturdido y se llevó un gran susto.

Marcus Rashford was involved in a car crash after the Burnley game last night. 🚨pic.twitter.com/5lsariMokn

— UtdXclusive (@UtdXclusive) September 24, 2023