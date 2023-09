La situación en Manchester United lentamente se está volviendo insostenible. Los números no son los mejores en el inicio de la temporada y con tan solo 2 victorias y 3 derrotas en el arranque de la Premier League, se da cuenta de una crisis que poco a poco se instala en el gigante elenco británico.

Esto acompañado de los problemas entre el DT del equipo, Erik Ten Hag y Jadon Sancho, acompañado de la polémica protagonizada por Antony, a quien se le acusa de agredir a su pareja, convierten cada vez más en un verdadero ‘infierno’ la casa de los ‘Diablos Rojos’.

Sin embargo, en el último duelo de la liga británica, el United sucumbió ante el Brighton, uno de los equipos revelación de las últimas temporadas en Inglaterra y desató la ira de los hinchas contra Erik Ten Hag, luego de que los fanáticos gritaran “Viva Ronaldo”, en una directa molestia contra el estratega neerlandés, quien tuvo problemas y fue quien impulsó la salida de CR7.

No obstante, no fue lo único que pasó tras la derrota ante las ‘Gaviotas’, ya que según información brindada por The Sun, se habría generado una pelea en los camarines de Old Trafford luego de sumar su tercera caída en la Premier.

En una breve descripción de lo sucedido, sentencian que Bruno Fernández y Scott McTominay, comenzaron una trifulca en donde también Victor Lindelöf y Lisandro Martínez se enfrentaron, siendo protagonistas de una pelea que casi llega a los golpes y donde incluso, Erik Ten Hag debió interceder para no terminar a los golpes.

Así también, en el medio Mail Sport, asegura que desde el cuadro de Mánchester, desmienten las informaciones para mantener el hermetismo y evitar más polémicas en un equipo que no pasa por sus mejores momentos.

Sin dudas problemas, que podrían aumentar si no consiguen un buen resultado ante Bayern Munich, equipo al que enfrentarán este miércoles 20 de septiembre por la primera fecha del grupo A de Champions League.