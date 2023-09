El clásico entre el Ajax y el Feyenoord, en el Johan Cruyff Arena y válido por la quinta jornada de la Liga de los Países Bajos, fue suspendido después de dos interrupciones por el lanzamiento de bengalas desde las gradas del estadio de Ámsterdam.

Lo anterior, cuando el conjunto de Rotterdam vencía por 0-3 con una exhibición del mexicano Santiago Giménez y con 35 minutos aún por jugar.

La actitud de los hinchas locales provocó que el encuentro se cancelara y que el tramo final se juegue en una fecha por determinar y sin público. Los seguidores del Ajax no se calmaron en ningún momento.

No asumieron la superioridad de su rival y manifestaron su descontento con el lanzamiento de objetos y bengalas, lo que provocó que el partido se detuviera varias veces.

La primera fue en el tramo final del primer tiempo, tras una lluvia de objetos arrojados desde la zona ultra del equipo local. La segunda, en los primeros minutos después del descanso.

La afición lanzó botellas, bengalas y más cosas, y la seguridad no estaba garantizada, por lo que, tras varios minutos interrumpido, las autoridades deportivas decidieron suspender definitivamente el clásico.

Una vez suspendido el encuentro, los incidentes continuaron a las afueras del estadio Johan Cruyff Arena.

Riot police on horses charging at fans outside of the stadium.#Ajax | #AJAfey pic.twitter.com/DgIvjSS6jT

— All About Ajax (@AllAboutAjax) September 24, 2023