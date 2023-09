Este viernes, la FIFA dio a conocer los once nominados al Premio Puskás 2023, galardón que corona al mejor gol de la temporada.

Linda Caicedo, seleccionada colombiana y jugadora del Real Madrid; el paraguayo Julio Enciso, volante del Brighton y también internacional por su país; y el argentino Álvaro Barreal del FC Cincinnati, figuran entre los candidatos anunciados por el ente rector del fútbol mundial.

En la lista también aparecen los brasileños Beatriz Zaneratto y Guilherme Madruga, el español Iván Morante, el uruguayo Brian Lozano, el portugués Nuno Santos, el kazajo Askhat Tagybergen, el surcoreano Seong Jin Kang y la australiana Sam Kerr, quien se despachó con un histórico golazo en la semifinal del Mundial Femenino de 2023.

Un jurado internacional, compuesto por un panel de leyendas de la FIFA y por los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com, seleccionarán al ganador y los votos de cada una de las dos partes vale la mitad. Todos ellos podrán nominar tres goles y valorarlos con 5, 3 o 1 punto. El plazo de votación ya está abierto.

Revisa los once golazos:

Otro GOLAZO sudamericano está nominado para quedarse con el Puskas de esta temporada. Esta LOCURA de Julio Enciso contra el Manchester City. ¡Terrible! 🤯🇵🇾pic.twitter.com/x125PH4o9O — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 22, 2023

Estou FECHADO com o gol do Guilherme Madruga para o Prêmio Puskas! NA GIGANTESCA SÉRIE B! pic.twitter.com/9w1IGTkVa8 — debate y debate (@debateydebate) September 22, 2023

Este golazo impresionante de Brian Lozano es uno de los nominados al Puskas 2023 🔥 pic.twitter.com/TqrWEfSiWo — PasesUruguay (@PasesUruguay) September 22, 2023

Nuno Santos' amazing rabona goal is nominated for the Puskás Award 😮‍💨🔥 🎥 @SPORTTVPortugal @ligaportugal pic.twitter.com/mFQ9OV1Gze — 433 (@433) September 22, 2023

🪄 𝐖𝐎𝐖. 𝐉𝐔𝐒𝐓. 𝐖𝐎𝐖! Sometimes, you need magic to win a close encounter match. And 🇰🇷 Kang Seong-jin is just the man for it!#AFCU20 | #JORvKOR pic.twitter.com/UIYJJYjGlc — #AsianCup2023 (@afcasiancup) March 5, 2023