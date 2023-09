Las cosas en Manchester United no son las mejores y tras 5 fechas disputadas en la Premier League, los ‘Diablos Rojos’ solo han logrado obtener 2 victorias y 3 derrotas, lo que profundiza los problemas en la interna del emblemático conjunto británico.

Luego de los conocidos problemas entre el DT neerlandés, Erik Ten Hag con Jadon Sancho, a quien culpó de no entrenar bien y apartarlo de algunos juegos, y de la polémica de Antony, a quien acusaron de agredir a su pareja, la situación lentamente se vuelve insostenible en un plantel que siempre aspira a ser el puntero de la Liga inglesa.

Sin embargo, los problemas también se evidencian en lo deportivo.

Resulta de que en quinta fecha, recibieron en el mítico Old Trafford a una de las revelaciones de las últimas temporadas, el Brighton, en un duelo que finalizó a favor del conjunto visitante por 3 a 1.

La primera estocada del partido la colocó un ex ‘Diablo Rojo’, Danny Welbeck, quien a los 30′ comenzaba a desatar los problemas para el United.

Ya en el segundo tiempo, todo se desmoronó para el conjunto local, luego del gol de Pascal Groß a los 53′ y de João Pedro a los 71′.

Con un 3 a 0 lapidario, al United solo le alcanzó para descontar a través del fránces-tunecino, Hannibal Mejbri a los 73′.

Esto selló el partido, pero tras el pitazo final, las gradas se pronunciaron en contra de la temporada que está encadenando el plantel y recordando a la última leyenda que ha tenido el Manchester United, los hinchas cantaron el nombre de Cristiano Ronaldo, quien se fue de la institución peleado con Erik Ten Hag, principal culpable del mal momento que atraviesa el equipo.

Todos a coro y entonando: “Viva Ronaldo”, los fanáticos ya pierden la paciencia con la mala situación, en donde solo han conseguido 6 unidades de 15 unidades en disputa.

El siguiente compromiso para el United será ante nada más y nada menos que Bayern Munich, por la primera fecha de Champions League.

FT: ANOTHER BIG WIN AT OLD TRAFFORD! 🤩

[1-3] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/P8CMT2Fmap

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 16, 2023