Christiane Endler volvió a recibir otro importante reconocimiento en el fútbol mundial, esto, tras ser nominada al premio The Best 2023.

Por quinta vez en su carrera, la portera nacional apareció en la lista de quienes competirán por mencionado galardón entregado por la FIFA a la mejor portera del mundo.

A pesar de no haber podido lograr la clasificación junto con La Roja al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, eso no fue impedimento para que ‘Tiane’, reciente supercampeona de Francia con el Olympique de Lyon, fuera nominada al premio que ganó en 2021.

En la nómina, Christiane Endler tendrá como rivales a la campeona del mundo con España Catalina Coll; la revelación de Australia en el Mundial Mackenzie Arnold, Ann-Katrin Berger (Chelsea, Alemania), Mary Earps (Manchester United, subcampeona mundial con Inglaterra) y Zecira Musovic, figura de Suecia.

Recordar que la votación está abierta para todo público y la elección se puede efectuar al registrarse en FIFA.com

Por último, el propio ente rector del fútbol mundial destacó los logros de la portera chilena en la temporada 2022-23, tales como la mayor portería invicta y su campeonato en la División 1 Fémenine, además de haber conseguido la Copa de Francia y el premio a Mejor Portera del Año de la Primera División de aquel país.

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 14, 2023