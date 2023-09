La viral imagen de un hincha de Colón de Santa Fe, captado dándole mamadera a su bebe en el estadio, le valió ser nominado a los premios The Best de la FIFA.

Argentina vuelve a ser protagonista en los premios The Best de la FIFA y, esta vez, no solo con algunos de sus futbolistas, sino que también gracias a un hincha de Colón de Santa Fe.

No solo las nominaciones de Lionel Messi y Julián Álvarez destacan en suelo trasandino, ya que en la categoría “Premio a la Afición de la FIFA” un viral fanático del ‘Sabalero’ está entre los tres finalistas.

De acuerdo a 442, se trata de Tomás Iñiguez, el hincha de Colón que se hizo viral en mayo de este año, ya que fue captado por las cámaras de la transmisión del partido ante Barracas Central, en el estadio Brigadier López, dándole mamadera a su bebé al ritmo de la hinchada.

“Las cámaras de TV enfocaron a un fanático de Colón de Santa Fe que sostenía a su hijo mientras le daba el biberón durante el partido contra Barracas Central”, destacaron desde FIFA En su sitio web oficial, tras dar a conocer los nominados.

“La escena captó el deseo por transmitirle a su hijo el amor por los colores del club desde pequeño”, agregaron desde el ente rector del fútbol mundial.

🤯🇦🇷 Este hincha de Colón de Santa Fe que le dio la mamadera a su hijo en la cancha está NOMINADO al MEJOR HINCHA del AÑO en los Premios The Best 2023.pic.twitter.com/Kp3WSuwVhl — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 14, 2023

¿Quiénes compiten con el hincha de Colón por el The Best?

Los otros nominados al galardón son la australiana Fran Hurndall y el colombiano Miguel Ángel.

La oceánica asumió el reto de conducir un balón a una media de 32 kilómetros al día desde Gold Coast a Sídney, con el objetivo de servir de inspiración a mujeres y niñas del deporte.

Una aventura que, además, recaudó fondos para la organización Women Sport Australia.

En tanto, el colombiano Miguel Ángel era un fiel seguidor de Millonarios que cumplió su última voluntad antes de que le practicaran la eutanasia a causa de una enfermedad.

Previo a su fallecimiento, antes del partido con Alianza Petrolera, el malogrado hincha conoció al primer equipo del cuadro ’embajador’.

Vale recordar que los fanáticos del fútbol podrán votar a través de las plataformas digitales de FIFA para todas las categorías, a partir de este 14 de septiembre. La votación termina el viernes 6 de octubre.