Los campeones del mundo con la Selección argentina Lionel Messi (Inter Miami), Emiliano Martínez (Aston Villa), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Julián Álvarez (Manchester City) se encuentran entre los aspirantes a conquistar el próximo Balón de Oro, según ha hecho oficial el periódico deportivo francés L’Equipe.

Álvarez también se proclamó campeón de Champions League con el Manchester City, que manda en lo que a cantidad de nombres en la lista de candidatos se refiere, ya que también se encuentran en ella Erling Haaland, Rodri Hernández, Bernardo Silva, Josko Gvardiol, Ruben Dias y Kevin De Bruyne.

Otros jugadores que actualmente pertenecen a equipos ingleses y que se encuentran entre los aspirantes son Mohamed Salah (Liverpool), Bukayo Saka y Martin Odegaard (Arsenal), y André Onana (Manchester United).

En lo que respecta a futbolistas que actualmente juegan o jugaron el pasado curso en La Liga española, son un total de 8.

Se trata de Jude Bellingham, Vinicus Jr. y Luka Modric (Real Madrid); Ilkay Gündogan y Robert Lewandowski (Barcelona); Antoine Griezmann (Atlético de Madrid); Karim Benzema (Al Ittihad) y Yassine Bounou (Al Hilal).

Completan la lista de candidatos al Balón de Oro Kylian Mbappé y Randal Kolo Muani (PSG); Kim Min-Jae, Harry Kane y Jamal Musiala (Bayern Múnich); Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia (Napoli); y Nicolo Barella (Inter de Milán).

