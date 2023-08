En la jornada de día miércoles, se vivió una verdadera ‘final anticipada’ en Copa Libertadores, en donde Boca Juniors, dejó fuera de competencia en los cuartos de final a Racing de Avellaneda de Gabriel Arias y compañía en una dramática definición a penales.

En los lanzamientos desde los 12 pasos, fue Sergio ‘Chiquito’ Romero, quien en una brillante actuación tapó 2 remates y así, dejar la cuenta 4 a 1 para los ‘Xeneizes’ quienes avanzan a semifinales del mejor torneo de clubes en Conmebol.

Sin embargo, esto dejó un sabor agridulce para el exportero de la selección de Argentina, ya que tras dejar eliminado a La Academia, reconoció ser hincha del cuadro que administra Fernando Gago.

Así lo reconoció el propio golero, ex Manchester United, quien en conversación con ESPN, apuntó que “yo soy hincha de este club, por eso me mantuve en la celebración, entonces yo no le podía faltar el respeto a la gente de Racing“.

“Fueron los que en su momento confiaron en mi cuando tenía 15 años, fueron quienes me dieron la oportunidad de llegar a Buenos Aires y prepararme para la carrera que me tocó. Más allá de que uno es hincha de este club, pero uno tiene que saber cual es el folclore del fútbol”, indicó.

Por otra parte reconoció que junto a Boca consiguieron lo que tanto esperaban y que eso es un gran paso para el plantel que adiestra Jorge Almirón.

Con relación a esto, ‘Chiquito’ detalló que “la cabeza trabajó muchísimo. Sabía lo que tenía que venir a hacer en este partido. Por ahí no me esperaba que la gente me puteara como me putió, pero uno sabe lo que es el fútbol y las pasiones”.

“Vine a hacer mi trabajo y por suerte nosotros nos vamos con la clasificación, cosa que vinimos a buscar a Avellaneda”, finalizó.

Ahora, con la victoria ante Racing en cuartos de final, Boca se convierte en el club con más participaciones en las semifinales de Copa Libertadores, en donde alcanzó la histórica cantidad de 15 presencias y donde además, deberá enfrentar al siempre complicado Palmeiras, en busca de la final.

Revisa las declaraciones de Sergio ‘Chiquito’ Romero tras la clasificación de Boca Juniors

“YO SOY HINCHA DE ESTE CLUB” ✍️ Sergio Romero, tras la clasificación de Boca ante Racing.#ESPNF10 pic.twitter.com/arQ341kXBS — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 31, 2023