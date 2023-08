En la jornada de día jueves, se conoció los nuevos grupos que protagonizarán la siguiente edición de Champions League, el torneo de clubes más importante en Europa y que busca un nuevo monarca o la revalidación del titulo de Manchester City.

Sin embargo, antes de llevarse a cabo la ceremonia en Mónaco, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, le dio un portazo a la ‘supuesta’ intensión de Arabia Saudita por incorporarse a la entidad de Viejo Continente y ser participe de uno de los mejores certámenes futbolísticos del mundo.

Todo esto a raíz de una publicación de medio italiano Il Corriere dello Sport, quienes apuntaron que desde Medio Oriente buscaban la forma de anexarse a UEFA.

Esto fue zanjado inmediatamente por el mandamás europeo, quien en conversación con L’Equipe, detalló que “nn medio de comunicación habló de esto sin siquiera preguntarnos. Solo los clubes europeos pueden participar en la Champions League, Europa League o Europa Conference League”.

El éxodo de cracks mundiales a Arabia Saudita

Ligado a esto, Ceferin también dejó ver su preocupación por la legión de estrellas mundiales que aterrizaron en Arabia Saudita y países de esas latitudes, dejando de lado las competiciones europeas.

Recordar que cracks internacionales como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino, N’Golo Kante, Koulibaly, Sadio Mané, entre otros, ya son flamantes refuerzos de equipos de Medio Oriente.

Con relación a esto, el líder de la entidad europea apuntó que “hay jugadores al final de sus carreras y otros que no son lo suficientemente ambiciosos como para aspirar a las competiciones top. Que yo sepa, Mbappé y Haaland no sueñan con Arabia Saudí. Los mejores jugadores en la cima de su fútbol no creo que vayan a Arabia Saudí”.

Así también, recordó lo que pasó con un potente país asiático, cuando comenzaron a llevarse una gran cantidad de jugadores desde Europa. Así lo dejó entrever al destacar que “no es un peligro. Vimos un enfoque similar en China, que compraba jugadores al final de sus carreras ofreciéndoles mucho dinero. Resultado: el fútbol chino no se desarrolló ni se clasificó para la Copa del Mundo después de eso”.

“No es la forma correcta de hacerlo, deberían trabajar en la formación de jugadores y entrenadores, pero ese no es mi problema”, indicó.

Por último, también habló de los rumores que apunta una supuesta final de Champions League en Estados Unidos, donde señaló categóricamente: “Solo las Federaciones europeas pueden postularse para una final, ni siquiera los clubes. Tendríamos que cambiar todas nuestras reglas y no queremos eso”.