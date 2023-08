En la presente jornada, se conoció que, finalmente, Mason Greenwood abandonará el Manchester United de mutuo acuerdo, tras una investigación de seis meses sobre supuestos casos de abusos sexuales, anunció este lunes el club inglés.

Greenwood fue detenido en enero de 2022 acusado de cargos de violación, agresión sexual, amenazas de muerte y comportamiento coercitivo y controlador, pero estos cargos fueron retirados y el jugador no se enfrenta a ningún juicio ni proceso penal.

Con todo, el delantero fue apartado del equipo inglés hasta la conclusión de una investigación interna sobre esas acusaciones.

Aunque el United considera que Greenwood “no cometió los delitos que le fueron originalmente achacados”, el club subraya que “Mason reconoce públicamente que ha cometido errores”.

“Todas las personas involucradas, incluido Mason, reconocen los problemas que supondría recomenzar su carrera en el Manchester United“, agregó el club, que aseguró que trabajará ahora con el delantero para buscarle una salida del equipo.

“Quiero comenzar diciendo que entiendo que la gente me juzgará por lo que ha visto y escuchado en las redes sociales, y sé que la gente pensará lo peor“, escribió el futbolista en un escueto comunicado.

“Me educaron para saber que la violencia o el abuso en cualquier relación están mal, no hice las cosas de las que me acusaron y en febrero fui absuelto de todos los cargos”, sostuvo, reconociendo que, de igual forma, “cometí errores en mi relación y asumo mi parte de responsabilidad por las situaciones“.

“Estoy aprendiendo a entender mis responsabilidades para dar un buen ejemplo como futbolista profesional, y estoy enfocado en la gran responsabilidad de ser padre, además de un buen compañero”, aseguró Greenwood.

“La decisión de hoy ha sido parte de un proceso de colaboración entre el Manchester United, mi familia y yo. La mejor decisión para todos nosotros es continuar mi carrera futbolística lejos de Old Trafford, donde mi presencia no será una distracción para el club“, agregó.

Mostrando su arrepentimiento por los graves hechos, Mason Greenwood recalcó que ahora, su intención es “ser un mejor futbolista, pero lo más importante, un buen padre, una mejor persona y usar mis talentos de manera positiva dentro y fuera de la cancha”.

