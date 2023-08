La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó este domingo la triste noticia del fallecimiento del padre de Olga Carmona, la crack que, con su gol, pasó a la historia para consagrar a España como campeona mundial en la cita futbolística de Australia y Nueva Zelanda.

“La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español“, dice el comunicado de la Federación.

Más tarde, la futbolista manifestó su tristeza en sus redes sociales.

“Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá“, expresó la histórica jugadora española.

Recordar que Carmona hizo el 1-0 en el minuto 29 de la final que terminó dando a España su histórico primer Mundial femenino ante Inglaterra. La jugadora del Real Madrid fue también decisiva en la ronda de semifinales, ya que marcó el agónico 2-1 ante Suecia para pavimentar el camino de ‘La Roja’ europea a una gesta inolvidable.