Según reportan desde Francia, Nasser Al-Khelaïfi le habría dado un verdadero ultimátum al crack galo, quien no dudó en responder con un tono desafiante.

A pesar del calmado retorno de Kylian Mbappé a los entrenamientos, la tensión en la interna del Paris Saint-Germain parece no perder terreno.

Y es que según se habla en la capital parisina, las disputas en el conjunto francés habrían llegado a su máximo punto de quiebre, a tal punto, de que ahora irían en serio.

De acuerdo con lo informado por L’Equipe, lo que parecía ser solo un clima desfavorable se transformó en una verdadera guerra de pesos pesados: el mandatario del PSG, Nasser Al-Khelaïfi y la estrella del club, Kylian Mbappé.

Un ‘encontronazo’ entre ambos rostros, se rumorea, tuvo lugar en las oficinas de la institución el pasado 8 de agosto.

“¡Ya verás, no volverás a jugar! ¡No nos rendiremos!”, habría exclamado Al-Khelaïfi, ante un desafiante “¿Ya verás? ¿Qué voy a ver? ¡Serás el único presidente que no me deje jugar!” del crack galo.

De vuelta a lo futbolístico, Mbappé se perfila para hacer su debut en el segundo partido de la Ligue 1 ante el Toulouse. Con una figura más que relevante tras la marcha de Lionel Messi y Neymar, el futuro del exjugador del Mónaco en París sigue en ascuas, aunque su DT Luis Enrique afirmó que quiere contar con el futbolista.