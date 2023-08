En Europa sigue el foco respecto a la conformación del plantel del Manchester City y bien lo sabe Pep Guardiola. En conferencia de prensa previa al duelo de los ‘citizens’ ante el Newcastle, el DT explicó las dificultades del club para fichar en el presente mercado de verano europeo y ahí, se acordó de Alexis Sánchez.

En un tono casi hastiado por la recurrente pregunta, el estratega español, fiel a su estilo, respondió la consulta con un singular análisis respecto al gasto en el que incurrirá el club inglés durante la temporada 2023/24.

“Pagaremos lo que creamos justo. Queríamos a Maguire, no lo fichamos porque no queríamos pagar, queríamos a Cucurella, no pagamos, queríamos a Alexis Sánchez, no pagamos. Al final vamos a pagar lo justo, de lo contrario, tenemos a la academia”, dijo el exjugador.

Recordar que durante su estadía por cuatro temporadas en Arsenal, el alto nivel del tocopillano llamó la atención de los poderosos de la Premier League en 2018, formulando una verdadera disputa entre Manchester United y Manchester City para ficharlo, siendo los ‘Diablos Rojos’ quienes terminaron por convencer a Alexis Sánchez.

“Hablaba todos los días con Guardiola, quien era como un padre para mí en Barcelona y en el City. Todo estaba listo para mi fichaje en el City, pero Arsène Wenger no me dejó“, reconoció a principios de año el goleador histórico de La Roja en entrevista con Gustavo Huerta.

Pep Guardiola on next signings: "We wanted Harry Maguire and we didn't sign him because we didn't want to pay required fee. We wanted Cucurella, we didn't pay. We wanted Alexis Sanchez, we didn't pay". 🔵⚠️ #MCFC

"At the end, we're going to pay what is fair". pic.twitter.com/uR12tOsq7v

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023