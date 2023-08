La selección de Australia se clasificó este sábado para las semifinales del Mundial Femenino que alberga junto a Nueva Zelanda, eliminando a una de las favoritas al título, Francia, tras un partido sin goles que se decidió en una tanda de diez penales que finalizó 7-6.

Tras un dominio total de Francia en el inicio de la primera parte, las fuerzas se igualaron en el Estadio de Brisbane (Australia), donde la gran mayoría de los 49.461 espectadores presentes soñaban con la clasificación de la selección anfitriona a semifinales.

Las ‘Matildas’ tuvieron la ocasión más clara del primer periodo con un remate de Mary Fowler en el minuto 39 a puerta vacía que impidió lanzándose con todo su cuerpo Élisa de Almeida, que junto a Wendie Renard, protegieron la meta francesa.

Francia también tuvo alguna opción con Eugénie Le Sommer y Kadidiatou Diani, pero Australia llegó al descanso con muchas mejores sensaciones que su rival.

La segunda parte comenzó con un asedio del conjunto oceánico, que dio entrada a su estrella Sam Kerr en el minuto 55 para encontrar el gol que le faltaba, pero, pese a crear muchas oportunidades, no estaban acertadas en la definición y el partido tuvo que marcharse a la prórroga.

Pero en el tiempo extra tampoco fueron capaces de marcar ningún gol las australianas y las francesas, por lo que el partido tuvo que decidirse en una tanda de penales para la que la guardameta Solène Durand entró en el lugar de Pauline Peyraud Magnin.

Por parte de Australia las goleadoras fueron: Caitlin Foord, Sam Kerr, Mary Fowler, Katrina Gorry, Tameka Yallop, Ellie Carpenter y Cortnee Vine e incluso en mitad de la tanda lanzó la guardameta Arnold, pero su tiro fue a la madera. Steph Catley y Clare Hunt tampoco materializaron su penal.

Las goleadoras de Francia fueron Kadidiatou Diani, Wendie Renard, Eugénie Le Sommer, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui y Maëlle Lakrar; mientras que Selma Bacha, Ève Périsset ,Kenza Dali y Vicky Becho fallaron desde los once metros.

La ilusión australiana aumenta en el Mundial Femenino y, en semifinales, se medirá al ganador del duelo entre Inglaterra y Colombia.

🇦🇺 @TheMatildas reach the #FIFAWWC Semi-Finals for the very first time! 🙌

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 12, 2023