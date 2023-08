El Mundial Femenino de fútbol que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda tiene sus dos primeros semifinalistas: España y Suecia.

Ambos combinados avanzaron tras intensos y complicados duelos ante Países Bajos y Japón, respectivamente.

Sin ir más lejos, los dos compromisos acabaron con el mismo resultado: 2-1.

España deja alma y corazón

Con garra, vitalidad y mucha combatividad, España batió este viernes. en la prórroga, a los Países Bajos.

Con un penal que hizo efectivo Mariona Caldentey y otro tanto de Salma Paralluelo, La Roja europea continúa avanzando en la cita planetaria-

El seleccionador Jorge Vilda apostó por la misma fórmula inicial adoptada ante Suiza, salvo el cambio de Salma Paralluelo por Mariona Caldentey en la última línea ofensiva. Un cambio que se mostró crucial, ya que el primer tanto de las españolas vino de los pies de Mariona en la recta final del tiempo normal de un disputado y parejo compromiso. Salma, ya en la prórroga, selló la victoria.

España hizo su deber de casa, corrigió lo que aún tenía pendiente y trató de cerrar sus filas defensivas. Teresa Abelleira y Aitana Bonmatí estuvieron a cargo del medio de campo, escenario de una particular batalla para hacer frente al poderío neerlandés en esta zona gracias a Jill Roord, Jackie Groenen y Esmee Brugts.

Pese a la superioridad española en todo el encuentro, la metódica defensa neerlandesa no hizo las cosas sencillas.

Las hispanas encontraron dificultades para hallar los espacios en las organizadas filas rivales y, sobre todo, superar el muro erigido por Daphne Van Domselaar.

El primer gol del partido finalmente vino en el minuto 37 con un remate de Esther, pero la alegría pronto se disipó tras el VAR verificar una posición adelantada de la atacante.

En la segunda parte, las españolas volvieron determinadas a conseguir el gol. La escuadra roja siguió presionando y, sin bajar el ritmo ni dar tregua, cosechó numerosas ocasiones de gol. Eso sí, no fue hasta el minuto 81 que se inauguró el marcador, cuando Mariona puso el broche de oro a una impecable actuación con un gol de penal.

Cuando todo parecía encaminarse para un triunfo español, sin embargo, el descuento vino en el tiempo añadido, cuando Stefanie van der Gragt consiguió el empate tras un descuido en la salida del balón y llevó el partido a la prórroga.

En medio de un juego muy marcado, con abundantes faltas para ambos lados y tres tarjetas amarillas, la tensión se mantuvo en la prórroga con una imparable Beerensteyn como el gran referente de un Países Bajos concentrado y decidido a perseguir el gol.

España, con la entrada de Salma Paralluelo, Alexia Putellas, Irene Guerrero y Eva Navarro, continuó buscando su mejor forma y dio guerra a las finalistas de Francia 2019 hasta el pitido final. Con un letal contraataque y golazo, Salma, elegida la mejor jugadora del partido, aseguró la victoria y el histórico pase a las semifinales.

Suecia vence con suspenso

Suecia se impuso hoy a Japón y se enfrentará a España por una plaza en la final del Mundial femenino, tras sufrir en el tramo final ante el empuje de las asiáticas.

Las escandinavas lograron imponerse con un tanto de Ilestedt a balón parado y un penal convertido por Angeldal, mientras que las niponas fallaron otra pena máxima en un tramo final en el que acortaron distancias y gozaron de oportunidades para haber igualado el partido.

Suecia sigue así adelante en su camino hacia el que sería su primer título Mundial, y arrebató a Japón su sueño de repetir su éxito de 2011. La selección española ya conoce a su rival para el próximo martes tras vencer a los Países Bajos este mismo viernes.

Ambas selecciones salieron con sus onces de gala y prácticamente calcados en ambos casos a los que presentaron en sus cruces de octavos, en los que Japón goleó a Noruega por 3-1 y Suecia se impuso en los penales a la vigente campeona, Estados Unidos.

El primer tramo del partido estuvo marcado por el orden táctico de los dos equipos, con una Suecia más dominadora del centro del campo y buscando los centros laterales para generar peligro, aunque la defensa nipona lograba achicar balones.

Las japonesas trataban de mostrar sus cartas con combinaciones rápidas y contraataques, siempre guiadas por Hasegawa, quien acudía a todas las zonas del campo para repartir el juego.

Las nórdicas contaron con su primera ocasión clara en el minuto 24, con un balón largo ante el que Kumagai se confió y permitió rematar dentro del área a Blackstenius, marchándose su disparo junto al palo.

Suecia logró adelantarse en el 32, tras una falta colgada al área en la que encadenaron intentos de remate sin que las niponas acertaran a despejar, hasta que la central Ilestedt, especialista de estas situaciones, remachara a la red y aumentara su cuenta goleadora al frente de su equipo.

Las “Nadeshiko”, pese a presentarse como una de las sensaciones de este Mundial, no encontraban su fútbol dinámico y letal. Las nórdicas seguían sin conceder espacios, atosigaban la salida del balón de las asiáticas y estuvieron cerca de ampliar su ventaja al mandar Asllani un balón al palo pocos minutos antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, Japón seguía viéndose incapaz de hacer daño a su rival y en cambio sufría en cada balón parado lanzado por las suecas, y fue a raíz de un córner como llegó el segundo tanto para las europeas.

La colegiada pitó penal tras revisión vía VAR de una mano de Nagano dentro del área, y la pena máxima la convirtió Angeldal ante una Yamashita lanzándose al palo contrario.

Japón, que llegaba como la selección más goleadora del Mundial con 14 tantos a favor en cuatro partidos -y solo uno en contra-, apenas lograba penetrar en la sólida defensa sueca, pero halló una oportunidad de oro para acortar distancias al ser derribada dentro del área Ueki.

La propia delantera se encargó de lanzar la pena máxima en el minuto 76 aunque su lanzamiento golpeó el travesaño, demostrando que pese al empeño de las “Nadeshiko” en el tramo final, no era el día de las niponas.

La mala fortuna pareció cebarse con las japonesas cuando un lanzamiento de falta desde la frontal golpeó de nuevo en el larguero y rebotó en la guardameta sueca sin penetrar del todo en la portería, pero en la siguiente jugada Hayashi cazó un rebote en el área para fusilar a Musovic y alimentar la esperanza nipona.

En los diez minutos de tiempo añadido salieron a relucir los nervios de Suecia, en contraste con su firmeza mostrada hasta entonces, pero a las niponas les pudo quizás la precipitación para lograr la hazaña.