La experiencia de Francia en campeonatos internacionales unida a la picardía del centro del campo galo y de sus delanteras Diani Kadidiatou y Le Sommer, acabaron con el sueño de la debutante Marruecos en cuestión de 45 minutos. Lo que permitió a las galas clasificarse por cuarta vez consecutiva para los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Como semifinalista de la pasada Eurocopa y una de las selecciones que desde 2011 es habitual en la Copa del Mundo, Francia aprovechó su veteranía en partidos de alta exigencia y ganó en todo a una Marruecos que pecó de primeriza.

Desde los primeros compases del partido Francia buscó la portería de las magrebíes con ataques verticales, con pases eficaces que permitían llegar a la línea de tres cuartos con rapidez y generar peligro en el área rival.

Antes de llegar al primer cuarto de hora del duelo, Diani -la máxima goleadora del equipo- se encargó de abrir el marcador. Una buena triangulación desde la banda izquierda del equipo francés provocó que Karchaoui pudiera centrar un balón al área para que Diani, completamente sola, rematara de cabeza y pusiera el balón en la red.

Tras el gol, Francia siguió con la misma idea: atacar la espalda de la defensa marroquí. Diani vio el espacio en la banda derecha para desmarcarse y puso enseguida un balón por detrás de la defensa marroquí donde Dali, de nuevo sola en el área, pudo rematar con tranquilidad en la frontal para subir el 2-0 al electrónico.

Marruecos buscó bloquear el centro del campo francés, pero Toletti y Gerayo adelantaron las líneas y generaron espacios para sorprender a la defensa africana y así aproximarse al área rival en solo 2 o 3 pases.

Le Sommer fue la encargada del tercer tanto. Diani, que seguía con hambre, presionó a la defensa africana en la línea de fondo y esto generó que Le Sommer alcanzara un mal despeje y rematara en diagonal para batir de nuevo a Khadija Er-rmichi.

Con ningún tiro a puerta en la primera parte Marruecos salió con otra actitud los primeros 15 minutos de la primera parte. Lahmari con velocidad lo intentó con un remate desde fuera del área en el minuto 46, pero el balón terminó yéndose por un lateral de la portería gala.

Reynald Pedros, seleccionador de Marruecos, y nacido en Francia, contaba con la ventaja de haber entrenado a algunas de las jugadoras que hoy representan a las europeas. El ex entrenador del Olympique de Lyon no encontró la manera de batir a sus compatriotas y vio desde el banquillo como el sueño se iba deshaciendo poco a poco.

Le Sommer puso la guinda al pastel y marcó el 4-0 en minuto 70 después de un centro que le dejó el balón perfecto en el segundo palo para rematar y conseguir así un doblete.

Francia se enfrentará en cuartos de final a la coanfitriona Australia el 12 de agosto en el Estadio de Brisbane (AUS).

Magnifique! 🇫🇷@EquipedeFranceF book their place in the Quarter-Finals in emphatic style! 👏#BeyondGreatness | #FIFAWWC

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 8, 2023