Un gol de Catalina Usme le permitió a Colombia quebrar la historia y clasificarse, por primera vez, a los cuartos de final en un Mundial Femenino al derrotar este martes por 1-0 a la dura selección de Jamaica en Melbourne.

Después de los golpes contundentes que dieron en la fase de grupos, las ‘cafeteras’, únicas sobrevivientes de Sudamérica en el torneo, no defraudaron ante unas jamaicanas más fuertes y veloces y, apegadas a su estilo, lograron derribar la muralla caribeña en el Estadio Rectangular.

Con esta victoria con tintes de hazaña, Colombia se citará en los cuartos de final con Inglaterra, la campeona europea, que eliminó a Nigeria y es una de las grandes favoritas a la corona planetaria.

Los primeros 15 minutos no fueron fáciles para la ‘cafeteras’ ante un rival que impuso su fortaleza física y presionó para obstaculizar la salida, además de tratar de cazar alguna pelota cerca al arco defendido por Catalina Pérez.

Pese a que Khadija Shaw y Drew Spence se juntaron e intentaron ganar protagonismo, sus esfuerzos no pasaron de ser chispazos y Colombia se fue asentando, pegó el balón al piso y progresó con Catalina Usme, Leicy Santos y Diana Ospina, novedad en el once titular y la primera en buscar el arco rival.

Con un buen trabajo en la mitad de Ospina y Lorena Bedoya, el seleccionado sudamericano, dirigido por Nelson Abadía, que lidió con la ausencia de Manuela Vanegas, controló el partido y sumó aproximaciones, una de ellas cuando Usme lanzó al área un balón peligroso que no alcanzó a conectar Santos y que tomó la portera Rebecca Spencer.

Las “Reggae Girlz” cortaron el juego e impusieron pierna fuerte, lo que llevó a que Colombia se acercara con jugadas de pelota quieta, primero con Daniela Arias con un cabezazo defectuoso y luego con Usme, pero su disparo fue bien controlado por la defensa jamaiquina.

Pese a que el seleccionador Lorne Donaldson intentó ajustar en el complemento con el ingreso de Atlanta Primus al no encontrar lo que buscaba en Kalyssa Van Zanten, las ‘cafeteras’ salieron decididas a hacer historia respetando sus formas y evitando entrar en el juego físico de las rivales.

Y el fútbol premió a Colombia. Ana María Guzmán, la otra jovencita de 18 años que, al igual que su compañera Linda Caicedo, viene de actuar en los mundiales Sub 17 y Sub 20, no titubeó en su debut y cruzó una pelota que sobró a Blackwood para que Usme, goleadora histórica de la selección, venciera a la portera Spencer al minuto 51.

Después de ver caer la muralla que les funcionó ante Francia y Brasil con dos 0-0 en fase de grupos, las jamaicanas se vieron por primera vez sin su invicto en el Mundial y tuvieron que ir al frente. Apuraron y encontraron un grieta por la que por poco Brown iguala el partido al estrellar una pelota en el palo ante una mala salida de Pérez.

Ante los espacios que ahora dejaba su rival, el equipo colombiano usó el contragolpe con Linda Caicedo pero le faltó precisión en la finalización. La figura del Real Madrid se fue haciendo importante al encontrar mayores libertades y estuvo a punto de convertir el segundo para su selección pero pecó en la definición y envió la pelota por encima.

La escuadra caribeña hizo lo propio con el disparo de Spence, en el que respondió Pérez, a la que luego volvió a inquietar Shaw cuando cruzó una pelota.

A ocho minutos del final, de nuevo Spence, tuvo la oportunidad más clara de Jamaica con un cabezazo al que la faltó precisión.

Donaldson arriesgó con sus cambios y se acercó al empate ante las colombianas, que tuvieron con Leicy Santos otra oportunidad pero su remate de cabeza se estrelló en el vertical.

La ventaja la aguantó Pérez para proteger el paso histórico de Colombia a cuartos. La portera apareció en dos pelotazos finales en tiempo de reposición para confirmar con el 1-0 la cita ante Inglaterra en cuartos de final del Mundial Femenino.