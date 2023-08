Por estas semanas se esta disputando los duelos preclasificatorios para la Champions League de la edición 2023-2024 y uno de los duelos más interesante lo animaron el Dnipro (elenco ucraniano) ante el Panathinaikos (Grecia).

En la ida disputada en Eslovaquia (por el conflicto bélico que enfrenta Ucrania), los griegos dieron el primer paso con un contundente 3 a 1, por lo que todo debe definirse en el duelo de hoy entre ambos.

Lamentablemente, eso quedó en segundo plano, ya que desde el plantel de Dnipro denunciaron un grave hecho que de confirmarse podría traer graves consecuencias.

Resulta que según reporta la prensa ucraniana, 15 miembros del equipo reportaron síntomas de intoxicación alimentaria, de los cuales 8 son jugadores.

Lo más curioso del caso es que algunos de los integrantes que resultaron afectados con el problema estomacal, no comieron en el mismo hotel donde se está quedando el equipo completo.

Lo inusual es que el plantel de Panathinaikos dejó en las respectivas habitaciones del edificio botellas de agua para los elementos de Dnipro, algo que ya se está investigando para conocer su relación.

Esto despertó la sospecha de los ucranianos, quienes optaron por comprar ellos mismos sus propios alimentos y bebestibles, dejando de lado lo que se le servía en el hotel de Grecia o los implementos enviados por el rival en Champions.

Sin embargo, lo problemas no se terminan ahí y algunos jugadores del elenco ucraniano también apuntaron que no encontraron sus respectivas toallas después del entrenamiento, así como la demora del bus que los acercaba al lugar de la práctica y que tomó diferentes rutas que se demoraba aún más.

Esto ha hecho complejo el panorama para la vuelta de la llave, ya que por estas horas, Dnipro no cuenta con el equipo completo para enfrentar el cruce para ingresar a la fase de grupos de Champions League.

Por último, en Ucrania se sentencia que la dirigencia de Dnipro está evaluando elevar una denuncian ante la UEFA, para que se lleve a cabo una investigación del extraño caso que está atravesando el equipo.

Dnipro-1 is preparing an official complaint to UEFA@TaToTake report Dnipro-1 will file an official complaint with UEFA regarding inappropriate match preparation by Panathinaikos

The complaint is over mass disorganization surrounding match prep & the food poisoning incident pic.twitter.com/Zbn5JvxODY

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 1, 2023