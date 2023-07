El revuelo no para. Tras la agresión de Pablo Fernández, preparador físico de Jorge Sampaoli en Flamengo, al delantero Pedro, siguen surgiendo nuevos detalles sobre el violento episodio.

Vale recordar que todo comenzó cuando el delantero del ‘Mengao’, disconforme por no ingresar a los 65 minutos en el partido ante Atlético Mineiro, se sentó en la banca en un claro gesto de disconformidad con el ex DT de La Roja.

Por lo anterior, ya en el camarín, el PF le propinó tres bofetadas y un puñetazo en el rostro al atacante. La pelea debió ser contenida por otros jugadores y los implicados pasaron la noche en una comisaría de Belo Horizonte.

Y ahora, Globo Esporte reveló cómo fue el momento en el que Fernández agredió al goleador del conjunto carioca.

“Pedro estaba mirando su celular cuando Fernández lo señaló con el dedo. Estaba hablando con un familiar por su celular cuando Fernández se le acercó, le puso un dedo en la cara y le preguntó por qué no había calentado”, indicaron desde la mencionada publicación.

“Le dijo que fue una falta de respeto al DT, le dio tres bofetadas en la cara, momento en el que Pedro le quitó la mano y Pablo le dio un puñetazo en la cara, causándole lesiones en la boca y el lado derecho de su rostro”, añadieron.

“Los demás jugadores tuvieron que contener a Fernández. Aun así, el ayudante quería seguir con las agresiones”, concluyeron desde GE.

Lo último que se conoció fue que, este lunes, Pedro no llegó a la práctica del ‘Mengao’. El delantero fue sancionado por su actitud en la victoria sobre Atlético Mineiro y, a la espera de su justificación, podría recibir un nuevo castigo por ausentarse de la práctica matinal.

El ariete no está contento con la continuidad de Jorge Sampaoli en la banca y, luego del violento episodio con Pablo Fernández, analizaría una su salida del club.

