Jorge Sampaoli, entrenador de Flamengo, se pronunció este domingo por la agresión de su preparador físico, Pablo Fernández, al delantero Pedro durante el triunfo del ‘Mengao’ por 2-1 sobre el Atlético Mineiro por el Brasileirao.

Los medios brasileños revelaron que a Pedro no le gustó estar en el banco de suplentes y, cuando a los 65 minutos ingresaron Luiz Araujo y Everton a la cancha, él se sentó en la banca pese a que le quedaba un cambio disponible a Sampaoli.

Por lo anterior, Fernández se molestó que el ariete no siguiera calentando y golpeó con un puñetazo en el rostro a Pedro, provocándole lesiones en el labio y en sus dientes. Ambos pasaron la noche en la comisaría.

Sampaoli utilizó sus redes sociales para comentar el hecho. “No pude dormir pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Sé que ustedes dos tuvieron una noche horrible. Y que, pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidarnos. Para ser mejores y colocar a Flamengo arriba de todo”, escribió.

“No creo en la violencia como solución. Eso no nos lleva a ningún lugar. A lo largo de mi carrera vi tantas peleas y siempre me dejaron con una sensación de vacío. Lo que pasó ayer me dejó muy triste”, agregó en Instagram.

Además, el ex DT de La Roja, La U y O’Higgins señaló que “opacamos una victoria impresionante con una disputa interna cuyas razones existen, pero que en este momento no importan”.

“Yo tengo fe en la palabra, que es una forma de tener fe en el ser humano. Porque la violencia nos separa y la conversación nos une. Es una transformación que llevará tiempo. No será de un día para el otro”, complementó.

Para terminar, el casildense apuntó que “yo soy el conductor de este equipo. Me duele mucho cuando dos colegas de trabajo pelean. Los entrenadores no se dedican solo a la táctica y a la preparación de los futbolistas. Por encima de todo, trabajamos para formar grupos“.