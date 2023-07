Escándalo. El preparador físico de Jorge Sampaoli en Flamengo, Pablo Hernández, agredió al crack Pedro luego del triunfo del ‘Mengao’ sobre Atlético Mineiro en el Brasileirao.

Así lo han revelado los medios brasileños, donde han indicado que el miembro del cuerpo técnico comandado por el extécnico de La Roja, Universidad de Chile y O’Higgins golpeó al delantero por sus reclamos contra el DT.

De acuerdo a Lance, a Pedro no le gustó estar en el banco de suplentes y, cuando a los 65 minutos ingresaron Luiz Araujo y Everton a la cancha, él se sentó en la banca pese a que le quedaba un cambio disponible a Sampaoli.

Por lo anterior, Hernández golpeó con un puñetazo en el rostro a Pedro, provocándole lesiones en el labio y en sus dientes.

Flamengo pasó la noche en la comisaría

Luego del encuentro, varios jugadores del plantel acompañaron a Pedro al Batalhão da Rotam de Minas Gerais, donde dio su versión de los hechos.

Junto a él llegaron guardias de seguridad de Flamengo, el defensa Pablo, el delantero Everton, el mediocampista Thiago Maia y el coordinador Gabriel Andreata. En un vehículo aparte, también arribó Pablo Hernández.

“Todos los testigos afirmaron que Pedro recibió puñetazos en la boca después de la discusión. Al principio fue un caso leve. No hay orden de aprehensión contra Pablo Fernández. La sanción por este tipo de infracción es una multa. No hay necesidad de prisión. Por tanto, el entrenador quedó en libertad y no hubo detención en el acto”, dijo el delegado policial Marcos Pimenta.

Así, a eso de las 3:30 horas (horario local), el plantel de Flamengo abandonó la comisaría y pudo regresar a Río de Janeiro.

De momento, el ‘Mengao’ no se ha pronunciado oficialmente, pero los principales medios de Brasil apuntan a que el plantel exige el despido del PF de Jorge Sampaoli y del mismo entrenador.