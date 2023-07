La prensa brasileña lapidó a Jorge Sampaoli tras el opaco empate del Flamengo ante el colista del Brasileirao: "No ha podido demostrar nada"

La prensa brasileña no tuvo piedad con el entrenador del Flamengo, Jorge Sampaoli, luego del opaco y agónico empate del ‘Mengao’ en casa ante el América MG, colista del Brasileirao y verdugo de Colo Colo en la Copa Sudamericana.

Una paridad que aleja al conjunto rubro-negro de la punta en la tabla. El ‘Fla’ se ubica en la tercera plaza con 28 puntos, a 12 del líder Botafogo.

Ya el casildense había exteriorizado su molestia apenas sonó el pitazo final y durante la rueda de prensa. Mientras se dirigía al vestuario pateó un micrófono y frente a los medios señaló: “Terminamos empatando en la última jugada, pero podríamos haber perdido fácilmente el juego”.

Flamengo no gana hace tres partidos y la prensa brasileña enfocó sus críticas al casildense, ex DT de La Roja. UOL se lanzó con todo contra el argentino.

“Con poco más de tres meses por delante de la plantilla más cara y con más talento del continente, el técnico argentino, que es un chiste en su país, no ha podido demostrar nada que justifique el enorme prestigio del que aún goza aquí, sobre todo en la prensa”, señaló.

“Flamengo de Sampaoli no tiene ni una jugada ensayada. Depende única y exclusivamente de las ofertas individuales de talento de sus jugadores. Y eso no siempre es suficiente”, añadió.

O Globo, en tanto, apuntó al bajón experimentado por el equipo. “Son ya tres jornadas sin victoria en el Brasileirao. Y ahora el equipo estará bajo presión para iniciar la disputa de las semifinales de la Copa do Brasil, el miércoles, frente al Gremio, en Porto Alegre”, mencionó.

“Un equipo con un rendimiento muy por debajo de las expectativas frustró a todos en el estadio con el empate 1-1″, agregó.

Para Lance, el Flamengo “no estuvo a la altura de las expectativas tras la semana libre de entrenamiento y los tres puntos eran fundamentales en la caza del Botafogo. El equipo que tiene el mejor ataque tropezó frente a la peor defensa del Brasileirao″.

En tanto, Globo apuntó al también ex seleccionador de la ‘albiceleste’. “Hace poco más de 100 días que Jorge Sampaoli se hizo cargo del Flamengo. No es tiempo suficiente para un veredicto sobre su trabajo, no es tiempo suficiente para que presente un equipo dispuesto a mostrar su mejor versión. Sin embargo, es tiempo suficiente para que el conjunto rojinegro muestre mejores signos, para dar la sensación de que es un trabajo prometedor”, indicó.

“No es exagerado decir que menos de la mitad de los 25 partidos con el entrenador fueron convincentes… Cuando miras la alineación que salió al campo, las opciones del equipo, la campaña es absolutamente decepcionante”, añadió.

Para finalizar, el medio apunta que “salvo un cambio de rumbo que a estas alturas parece improbable, todo indica que el club con ingresos superiores a los 1.000 millones de reales pasará por tercer año consecutivo sin siquiera disputar verdaderamente el título del Brasileiro, el torneo doméstico más importante del país, en el que, por lo general, prevalecen los más ricos”.

El enojo de Sampaoli: luego de no poder ganarle al último del #Brasileirao, el DT de Flamengo se descargó ¡Con el micrófono de ambiente! 📺 #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/yFRWi9jUiK — SportsCenter (@SC_ESPN) July 22, 2023