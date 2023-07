El debut de Argentina e Italia en la 9ª edición del Mundial Femenino, encuadradas ambas en el grupo G, dejó como resultado la victoria de las italianas al final del encuentro con el gol en el minuto 86 de Cristiana Girelli.

La derrota deja en una situación complicada a la Albiceleste en sus esperanzas de clasificar para la siguiente ronda.

La selección sudamericana tendrá que imponerse en la próxima fecha a Sudáfrica, y, sobre todo, llegar con opciones a su enfrentamiento con Suecia, que se avecina como esencial para los objetivos de las jugadoras argentinas, mientras que las italianas se quitan una presión de sus hombros para alcanzar los octavos de final.

El encuentro además dejó dos marcas históricas para las dos selecciones: la capitana argentina, Vanina Correa, se convirtió en la jugadora de más edad en disputar una Copa del Mundo con la Albiceleste, con 39 años y 344 días; mientras que, del lado italiano, Giulia Dragoni pasó a ser la más joven en disputar con la ‘Azzurri’ un Mundial con 16 años y 259 días.

Un choque que empezó con fuerza en los primeros minutos para las jugadoras de la Albiceleste, con una ocasión nada más comenzar para la delantera Mariana Larroquette, que no consiguió colar en el arco su disparo de volea.

Pero tras ese comienzo arrollador de las argentinas, el combinado italiano se recompuso con celeridad y empezó a controlar el juego mediante la posesión del esférico en campo contrario.

Así llegaron tres ocasiones casi consecutivas para las transalpinas, con el disparo de Valentina Giacinti desde la esquina del área chica a las manos de Vanina Correa como la más peligrosa en el minuto 10.

La pelota rondaba las inmediaciones de la defensa sudamericana a excepción de cuando Estefanía Banini se hacía con la posesión de la misma en el costado izquierdo, despertando en cada ocasión una sensación de peligro inexistente en otras zonas del campo.

Pero la primera en colocar el balón en el fondo de la red fue Arianna Caruso en el minuto 15, un gol que fue inmediatamente anulado por la árbitra Melissa Rojas al estar la italiana en claro fuera de juego.

Siguieron controlando la posesión las ‘Azzurri’ hasta disponer de una oportunidad de anotar en las botas de Giacinti, pero nuevamente posicionada en fuera de lugar, por lo que el marcador no se inmutó.

Nada más comenzar el segundo acto, Eliana Stabile volvió a recordar a las italianas que en cualquier despiste las argentinas podían sorprender a pesar de la constante posesión del esférico por parte de las europeas.

La defensa lateral aprovechó una falta desde el costado derecho, en las cercanías del saque de esquina, para casi sorprender a Francesca Durante en el palo largo.

Fue un susto que renovó el control por la pelota de las transalpinas bajo la batuta de Manuela Giugliano, que protagonizó las siguientes oportunidades de su equipo con un disparo desde la frontal que se fue alto y un libre directo que rozó por poco el larguero.

Las primeras sustituciones llegaron poco después, con Bertolini dando entrada a Giada Greggi en lugar de Caruso, pero, sobre todo, Girelli por Giacinti en el 83.

La veterana delantera ‘Azzurri’ tardó poco más de tres minutos en abrir el marcador, tras rematar de cabeza un buen centro desde la izquierda de Lisa Boattin que se coló por encima de Correa.

Un tanto que no alteraría más el electrónico, a pesar de las acometidas argentinas en los últimos minutos, o las contras italianas aprovechando los espacios en la defensa albiceleste.

A huge goal from Cristiana Girelli gave @AzzurreFIGC the three points in a hard-fought contest with Argentina! 🇮🇹💪#BeyondGreatness | #FIFAWWC

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 24, 2023