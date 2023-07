Excelentes duelos se acostumbran ver en la pretemporada que se vive en el fútbol europeo, en donde los diversos equipos del Viejo Continente emprenden giras por todo el mundo con la misión de probar a los nuevos jugadores, pero también, llevar la insignia de los planteles a diferentes parte del planeta.

Es por eso que hasta Estados Unidos, llegaron dos integrantes del ‘Big Six’ de la Premier League, Manchester United y Arsenal, duelo que se vivió en el estadio Met Life y que fue muy reñido, tanto dentro como fuera de la cancha.

La primera acción intensa la protagonizó el central argentino Lisandro Martínez, quien entró muy fuerte sobre el delantero de los ‘Gunners’ Bukayo Saka y que elevó la temperatura en Nueva Jersey.

Sin embargo, mientras eso ocurría en el terreno de juego, en la gradas del coloso norteamericano se vivió una violenta riña entre los hinchas de ambos brillantes equipos ingleses, quienes arremetieron contra sus rivales con golpe de puños, patadas, empujones y más, a vista y paciencia de todos los asistentes al compromiso.

De hecho, para intentar separar la compleja situación que se vivía en el estadio, algunos aficionados ingresaron para detener la pelea, pero solo lograron aumentar los niveles de la gresca.

Luego de varios minutos, se logró detener el bochornoso espectáculo, para que el compromiso pudiera desarrollarse con normalidad.

Ya en lo deportivo, Manchester United se llevó una doble victoria ante uno de sus clásicos rivales, luego de vencer con goles de Bruno Fernández a los 30′ y de Jadon Sancho a los 37′.

Sin embargo, la jornada finalizó con un momento anecdótico, luego de tras el pitazo final, ambos equipos se batieron a duelo desde los lanzamientos penales, donde los ‘Red Devils’ lograron su segunda victoria en el partido por 5 a 3 desde los doce pasos.

Another angle of the brawl at the Arsenal vs United pre-season friendly 🇺🇸👊 pic.twitter.com/j2G6CYRPND

— Football Fights (@footbalIfights) July 24, 2023