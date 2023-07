La selección de Suecia ganó este domingo por 2-1 a Sudáfrica con remontada agónica incluida, en el cuarto día del Mundial Femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. Mientras tanto, Países Bajos venció por la mínima a Portugal y además Francia no pudo pasar del empate sin goles ante Jamaica.

La jornada se abrió en el Grupo G y bajo la lluvia en el Estadio Regional de Wellington, donde Hildah Magaia adelantó a las sudafricanas en el comienzo de la segunda mitad.

Empató Fridolina Rolfö para Suecia en el 65′, casi sin querer, tras golpear la pelota en un centro de su compañera Johanna Kaneryd desde la banda derecha. Y cuando corría el minuto 90, Amanda Ilestedt culminó la remontada con un cabezazo dentro del área en un saque de esquina botado por Kosovare Asllani. Así, las suecas van líderes de grupo con tres puntos.

Después llegó el turno de Países Bajos y Portugal, en el Estadio Dunedin, para completar la jornada 1 en el Grupo E. El triunfo se lo adjudicaron las neerlandesas gracias a un solitario gol de Stefanie van der Gragt, al cuarto de hora, tras rematar de cabeza en el segundo palo un córner sacado por Sherida Spitse.

Exhibiendo muy poco, la selección portuguesa no halló el modo de amenazar la portería defendida por Daphne van Domselaar. Merced a este resultado, el equipo de Países Bajos se colocó en el segundo puesto de su grupo, con los mismos tres puntos que Estados Unidos.

Por último, para el arranque del Grupo F del Mundial Femenino, Francia y Jamaica firmaron un 0-0 en el Estadio de Fútbol de Sydney. En las postrimerías del encuentro, la talentosa delantera jamaicana Khadija Shaw fue expulsada por doble tarjeta amarilla. De este modo, y la espera de que Brasil se enfrente a Panamá, francesas y jamaicanas lideran su grupo con un punto.

