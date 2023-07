Arturo Vidal sorprendió a todos al lanzar potentes y fuertes dardos para su exentrenador, Jorge Sampaoli, a quien culpa de haber impulsado su salida de Flamengo y su posterior arribo al Athletico Paranaense.

El chileno sentenció que el casildense era un DT “perdedor que no sabe apreciar a los jugadores”, dichos que desataron una ola de comentarios, en defensa y en contra del entrenador que le dio la primera Copa América a Chile, junto a la generación dorada.

Semanas han pasado desde ese episodio, pero ahora, el propio Sampaoli se refirió a las palabras de su expupilo, quien por un momento fue un ‘amigo cercano’ y a modo de frenar la polémica, el argentino puso paños fríos a las palabras del ‘King’.

En conferencia de prensa tras enfrentar y empatar contra el verdugo de Colo Colo en Copa Sudamericana, América Mineiro, el trasandino comenzó detallando que “nunca hablo de lo que hablan los demás”.

“Tomo decisiones y me preocupo mucho para intentar que mi equipo dé lo mejor. Si Arturo habla u otra persona habla de Arturo, mi percepción y forma de pensar sobre Arturo no va a cambiar nunca, soy una persona que no habla de lo que hablan los demás”, sentenció.

Así también, apuntó que “mi trascendencia de cara al presente son cosas que son parte de esta actividad, hay que tomar decisiones, entonces sinceramente miro siempre para tratar que el equipo juegue como yo quisiera”.

Por último, también habló de la evolución que enfrenta Erick Pulgar en Flamengo, donde señaló: “Él se está recuperando, no sé cuándo va a volver. Es un jugador que venía rindiendo mucho para nosotros y ahora no está a disposición, no sé si llegará a los próximos partidos”.

Con esto se deja entrever la postura de Jorge Sampaoli por zanjar la polémica y no seguir con los dardos cruzados con uno de los jugadores que más destacó bajo sus órdenes cuando estaba a cargo de la selección chilena.