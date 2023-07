En la jornada de este día lunes, se conoció más información del caso que envuelve a Byron Castillo, luego de que el Tribunal Federal Suizo desestimara el recurso civil del lateral ecuatoriano contra la determinación que impuso el TAS, lo que declaró culpable al actual jugador de Pachuca y además, lo privó de participar en el Mundial de Qatar.

La información la dio a conocer el abogado Marcelo Bee Sellares, quien redactó en su cuenta oficial de Twitter, nuevos detalles en torno al caso que envuelve al carrilero.

En lo escrito por el jurista de detalla que “al no tener el jugador legitimación pasiva, por no ser parte del expediente disciplinario, los efectos del laudo no le son oponibles a este. El pasaporte del jugador es válido y auténtico, sin perjuicio, de que ciertas indicaciones contenidas en el fueran falsas”.

“El Tribunal Federal Suizo desestima el recurso civil del jugador Byron Castillo contra el laudo (17/4/23) que lo declaró culpable por violación del art. 21 CD FIFA por utilizar un documento con información falsa. El jugador no tenía legitimación para defenderse en el juicio“, indicó.

Por último, también aclara que bajo la lupa de este dictamen, Byron Castillo es legítimamente ecuatoriano, sin embargo, la Federación Ecuatoriana de fútbol deberá esperar hasta que FIFA y el TAS hagan efectiva está nueva resolución.

Así también, deberán pronunciarse para detallar si estos nuevos datos ayudan a que se le devuelvan a Ecuador los 3 puntos restados de la Clasificatorias por el anterior veredicto emitido por el TAS.

El Tribunal Federal Suizo desestima el recurso civil del jugador Byron Castillo contra el laudo (17/4/23) que declaró culpable @LaTri por violación del art. 21 CD FIFA por utilizar un documento con información falsa.

El jugador no tenía legitimación para defenderse en el juicio. pic.twitter.com/UiMkE2Gc6x — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) July 24, 2023