Estados Unidos y Japón golearon a sus rivales Vietnam (3-0) y Zambia (0-5), respectivamente, en la tercera jornada de partidos del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda mientras que Inglaterra y Dinamarca ganaron por la mínima a Haití y China, respectivamente, y lideran el Grupo D empatadas a puntos.

En el primer turno, las vigentes campeonas Estados Unidos, que buscan el quinto título mundial, lograron la victoria (3-0) frente a una muy inferior Vietnam, que debuta en su primer Mundial, gracias a un doblete de Sophia Smith y un gol de Lindsey Horan en el primer partido del Grupo E.

La delantera Alex Morgan, una de las claves del conjunto, igualmente perdió un penalti celebrado a su vez de manera eufórica por las vietnamitas, que se aglomeraban al lado de la portería para alabar la hazaña de la guardameta Thi Kim Thanh Tran.

Posteriormente, Japón goleó a una inofensiva Zambia, que debuta en su primer Mundial, con los goles de Hinata Miyazawa, con un doblete, Mina Tanaka, Jun Endo y Riko Ueki.

El combinado asiático dominó durante todo el partido y en todas las facetas del juego a Zambia, que no tiró ni una vez a portería. Pese a la goleada, a las campeonas y subcampeonas mundiales en 2011 y 2015, respectivamente, les costó perforar la portería de las africanas.

Ya en la segunda mitad, las ‘Nadeshiko’ vieron dos goles y un penal anulado por fuera de juego, mientras que las ‘Reinas del Cobre’ sufrieron en el tiempo añadido de la segunda parte la expulsión directa de la guardameta Catherine Musonda.

De esta forma, Japón se pone primera del Grupo C empatada a puntos con España.

La selección femenina de Inglaterra, actuales campeonas de Europa, ganaron por la mínima a Haití con un gol desde los once metros de Georgia Stanway a la media hora de partido para llevarse la primera victoria del Grupo D.

La selección de Sarina Wiegman no mostró su mejor versión en su debut en el torneo, donde se mostró imprecisa tanto en ataque como en defensa. Haití, número 53 del mundo, hizo sufrir a las británicas y demostró ser una de las selecciones ‘tapadas’ de este Mundial con una gran actuación de la delantera Melchie Dumornay, que, pese a no marcar, fue un verdadero dolor de cabeza en el compromiso.

Para finalizar su jornada, Dinamarca le ganó a China con un gol de Amalie Vangsgaard en el último minuto de un partido que transcurrió muy igualado y en el que tuvo las mejores ocasiones la selección asiática. En la primera parte solo hubo un remate a portería que fue de la juhadora china Linyan Zhang a los siete minutos de partido que detuvo la guardameta Christensen.

Nada más comenzar la segunda parte, Mengwen Li se quedó cerca de marcar el primero tras cazar un mal despeje que se fue ligeramente desviado mientras que la danesa Josefine Hasbo, envió su testarazo fuera cuando tenía la portería vacía en el minuto 50.

Cuando parecía que el partido terminaría en tablas, la recién incorporada Vangsgaard marcó de cabeza el gol de la victoria para poner a las danesas como primeras del Grupo D, donde igualan a puntos con Inglaterra en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Today's results from the ongoing FIFA Women's World Cup :

USA 3️⃣-0️⃣ Vietnam

Zambia 0️⃣-5️⃣ Japan

England 1️⃣-0️⃣ Haiti

Denmark 1️⃣-0️⃣China

Plenty of goals on day three. ⚽️#FIFAWWC pic.twitter.com/YpPIT56d3e

— EverythingFootball97 (@EFootball97) July 22, 2023