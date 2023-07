Este sábado, en medio de la gira de los principales clubes europeos por Estados Unidos, se tomó una insólita decisión. Y es que el partido que iban a disputar Barcelona y Juventus en el Levi’s Stadium de Santa Clara ha sido suspendido por un virus de gastroenteritis.

Una infección estomacal que ha afectado a diez jugadores del elenco catalán, que ha tomado la determinación de cancelar el encuentro, pese a los intentos del cuadro italiano por reprogramarlo.

La información fue confirmada en las redes sociales de la escuadra española, explicando el problema que aqueja a varios futbolistas.

“El FC Barcelona informa que el partido ante la Juventus FC, previsto para hoy día 22 de julio en el Levi’s Stadium correspondiente a la Soccer Champions Tour, ha quedado suspendido. Una parte importante de la plantilla azulgrana está afectada por una gastroenteritis vírica”, explica el club azulgrana en su perfil oficial de Twitter.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023