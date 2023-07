Pablo Solari vive días dulces en el fútbol argentino luego de haberse consagrado como campeón de la Primera División con River Plate. En tal contexto, el ‘Pibe’ abordó su periplo como jugador ‘millonario’, en el cual, hizo énfasis en su madurez tras su llegada al conjunto trasandino desde Colo Colo.

“Hoy me alimento de gran manera, mejoré un montón, me siento más cómodo con mi cuerpo. Son cosas muy importantes que uno cuando recién arranca no le da importancia. Estar en un club como River te obliga a ser profesional“, precisó.

Respecto a su adaptación al elenco que hoy dirige Martín Demichelis, el exjugador albo confesó que pidió consejos a los más experimentados del plantel.

“Hablé con los referentes porque no me sentía pleno. Me dieron herramientas que antes no tenía. Me voy sintiendo cómodo en la cancha“, consignó.

Asimismo, sobre su cambio de posición en el club, Solari tuvo palabras para su otrora estratega Marcelo Gallardo, quien lo “puso al lado del 9 y de doble punta, donde también le encontré la manera a la posición y me gustó”.

Finalmente y refiriéndose a lo que viene para River Plate, el exjugador de Colo Colo definió todo como “un sueño, disfruto estar en el equipo del que soy hincha, de los más grandes de América. Es un sueño jugar octavos de Libertadores, será mi primera vez y voy a ir paso a paso”.