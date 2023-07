El amistoso entre las selecciones femeninas de Colombia e Irlanda, que se disputaba en la ciudad australiana de Brisbane como preparación para el Mundial, fue suspendido a los 20 minutos porque el juego se volvió “demasiado físico”.

De acuerdo con un comunicado de la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI, por sus siglas en inglés), el partido, que se disputaba a puertas cerradas en el estadio Meakin Park de Brisbane fue suspendido por las mencionadas razones.

El diario Irish Mirror señaló que la centrocampista Denise O’Sullivan, figura del equipo europeo y jugadora del Brighton & Hove Albion, fue llevada a un hospital por una lesión de rodilla producto de una fuerte falta de una futbolista colombiana.

Denise O'Sullivan has been taken to hospital following a bad tackle from a Colombian player during tonight's closed door friendly. Injured her shin and extent TBC

Game was abandoned after 20 mins for rough play

— Kathleen McNamee (@kathleen_mcn) July 14, 2023