Panamá derrotó este miércoles en los penales a Estados Unidos (1-1, 4-5 en la tanda) y, tras eliminar al vigente campeón, jugará la final de la Copa de Oro el domingo en Los Ángeles (EE.UU.) ante México.

Esta será la tercera final de la Copa Oro para Panamá, que en las dos anteriores ocasiones (2005 y 2013) no pudo conseguir el título, y que en esta semifinal tuvo como protagonista a Cecilio Waterman.

El delantero de Cobresal fue clave en la tanda decisiva, donde marcó el quinto penal para los centroamericanos y mandó a callar a los gringos luego de las provocaciones de Matt Miazga.

EE.UU. venía de otro agotador partido en cuartos contra Canadá, que también acabó en los penales, pero esta vez la moneda cayó de cruz para el combinado de barras y estrellas.

Adalberto Carrasquilla, el mejor de Panamá a lo largo de este intenso y muy emocionante encuentro, selló el penal definitivo.

El partido terminó sin goles tras los 90 minutos reglamentarios, Iván Anderson adelantó a la selección panameña en el 99 y el colombiano-estadounidense Jesús Ferreira empató para EE.UU. en el 105, lo que llevó la semifinal de Copa de Oro a los nervios de los once metros donde el conjunto canalero cantó victoria.

Here's the clip of Matt Miazga making his PK in the shootout, then having a word with the opposing player.

Love or hate it, Miazga is an emotional player. We've all seen that before.@WCPO pic.twitter.com/IisDXLaOK2

— Caleb Noe (@CalebNoeTV) July 13, 2023