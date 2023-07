La capitana de Zambia, Barbra Banda, se encuentra en el ojo del la polémica, luego de confirmarse que dirá presente en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, a pesar de haber fallado previamente un test para definir su género.

La situación ocurrió hace aproximadamente un año, cuando se le prohibió ser parte de la Copa Africana de Naciones 2022, luego de que se le realizara el examen y los resultados arrojaran un elevado nivel de testosterona, justo antes del campeonato continental.

Sin embargo, ahora se le permitirá ser parte de la cita planetaria tras una nueva regla impuesta por la FIFA.

Resulta que desde el ente regulador del fútbol mundial permitió que cada uno de los combinados nacionales realicen sus propias investigaciones internas sobre este tema.

Así lo dio a conocer el medio alemán Bild, quienes hablaron con un dirigente FIFA, quien reconoció que “los participantes del Mundial aseguran que han llevado a cabo sus propias investigaciones y muestran claramente que sus jugadoras son mujeres“.

No obstante, no es el único problema que ha tenido Banda debido a su elevado nivel de testosterona, ya que hace una temporada atrás, pudo haber sido el flamante refuerzo del Real Madrid femenino, pero al momento de realizar las pruebas respectivas, no logró aprobar y debió quedarse en el Shanghai Shengli FC de China.

Cabe destacar que Barbra Banda es una de las estrellas de Zambia y en el último duelo amistoso ante Alemania, aportó con un doblete a la victoria por 3 a 2 ante las germanas, dando un golpe a la mesa en la antesala del Mundial femenino.